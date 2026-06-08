Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihi: 2022

Katar 2022, 172 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atılan turnuvası oldu.

calendar 08 Haziran 2026 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihi: 2022
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Katar 2022, Arap Yarımadası'nda düzenlenen ilk Dünya Kupası oldu.

Adaylık sürecinde ABD, Güney Kore ve Japonya'yı geride bırakan Katar, 22'nci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

Geçmişteki turnuvaların aksine Katar 2022, sıcak hava koşulları nedeniyle yaz ayları yerine kasım-aralıkta düzenlendi.

Katar 2022'ye 32 ülke katıldı. Avrupa'dan 13, Asya'dan 6, Afrika'dan 5, Güney Amerika ile Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den 4'er takım, Katar'da mücadele etti.

Turnuvada Avrupa'dan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Galler, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Afrika'dan Kamerun, Gana, Fas, Senegal, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Ekvador, Uruguay, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den ise Kanada, ABD, Kosta Rika ve Meksika yer aldı.

Ev sahibi Katar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.

- Arjantin üçüncü kez şampiyon

Arjantin, 1978 ve 1986'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu 2022 yılında Katar'da yaşadı.

Lusail'de 18 Aralık 2022'de 89 bine yakın seyircinin önünde oynanan finalde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Kupa tarihinin en heyecanlı finallerinden birine sahne olan karşılaşmanın galibini penaltı atışları belirledi.

Arjantin, Lionel Messi'nin 23 (penaltıdan) ve Angel Di Maria'nın 36. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Rakibine Kylian Mbappe'nin 80 (penaltıdan) ve 81. dakikada üst üste bulduğu gollerle cevap veren Fransa, durumu 2-2 yaptı ve normal süresi bu şekilde sona eren mücadelede uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devreleri, Messi (Dk. 108) ve Mbappe'nin (Dk. 118 penaltıdan) karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

"Tangocular", penaltı atışlarında Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes ve Gonzalo Montiel ile 4'te 4 yaptı. Mbappe ve Randal Kolo Muani'nin gol bulduğu penaltılarda Fransa adına Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni atışlardan yararlanamadı.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Arjantin, kupayı müzesine götürdü.

- Messi ilk Dünya Kupası'nı kazandı

Kariyeri boyunca Arjantinli Diego Armanda Maradona ile kıyaslanan yıldız futbolcu Messi, kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı.

Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'deki kupalarla dolu kulüp kariyerine milli takımdaki iki Kupa Amerika zaferinin ardından Dünya Kupası şampiyonluğu da ekledi.

Ayrıca Messi, 5. kez yer aldığı turnuvada Alman Lothar Matthaeus'u geride bırakarak en çok maça çıkan oyuncu (26) rekorunu ele geçirdi.

- Mbappe finalde "hat-trick" yaparak tarihe geçti

Fransız yıldız Mbappe, finalde Arjantin'e karşı "hat-trick" yaparak tarihe geçti.

Mbappe, 1966'da İngiliz Geoff Hurst'ün ardından Dünya Kupası finalinde üç gol atan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca 2018 ve 2022 finallerinde rakip fileleri havalandıran Mbappe, bunu 1958 ve 1962'de başaran Brezilyalı Vava'dan sonra üst üste iki Dünya Kupası finalinde gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Golcü futbolcu, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

- Fas'ın yükselişi

Katar'da son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu.

Katar 2022'nin F Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Fas, 7 puanla ilk sırayı alarak son 16 turuna kaldı.

Grupta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1'lik skorla geçti. İspanya'yı 0-0 berabere biten son 16 turu maçında penaltılarla 3-0 mağlup eden Fas, çeyrek finalde ise Portekiz'i 1-0 yendi. Yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybeden "Atlas Aslanları" üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilerek turnuvayı dördüncülükle tamamladı.

- Gol kralı Mbappe

Katar'daki turnuvanın gol kralı, Fransa'dan Mbappe oldu.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran Mbappe'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada Arjantin'den Messi 7 golle ikinci, bir diğer Arjantinli Julian Alvarez ve Fransız Olivier Giroud 4'er golle üçüncü sırayı aldı.

- 64 maçta 172 gol atıldı

Turnuvada yapılan 64 maçta atılan 172 golle rekor kırıldı.

Brezilya 2014 ve Fransa 1998'deki 171 golün geride bırakıldığı Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en çok gol kaydedilen turnuvası olarak kayıtlara geçti.

Turnuvada maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. En skorer takımlar ise 16 golle Fransa ve 15 golle Arjantin oldu.

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İtalya Milli Takımı
İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini sesleri
Dünya kupalarının
Dünya kupalarının "hat-trick" sevinçleri
Dünya Kupası tarihi: 2022
Dünya Kupası tarihi: 2022
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın baba oğulları
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön