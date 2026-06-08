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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya kupalarının "hat-trick" sevinçleri

Dünya kupalarında futbolcular, 54 kez hat-trick yapma mutluluğu yaşadı.

calendar 08 Haziran 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya kupalarının 'hat-trick' sevinçleri
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1930'dan bu yana düzenlenen Dünya kupalarında futbolcular, 54 kez hat-trick yaptı.

Uruguay'da ilk gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi ekip kupaya uzanırken turnuvada bir maçta 3 gol atmayı başaran tek oyuncu, ABD forması Bert Patenaude oldu. ABD'nin Paraguay'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede gollerin tamamını atan Patenaude, organizasyon tarihinin ilk hat-trick'ini yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapmayı başaran tek Türk oyuncu ise Burhan Sargın olarak tarihe not düşüldü.

Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yendiği mücadelede 3 gol atmayı başaran Sargın, adını Dünya Kupası tarihine yazdırmayı başardı.

- 3 isim 2 kez hat-trick yaptı

Dünya Kupası tarihinde yalnızca 3 futbolcu, hat-trick yapma başarısına "2 kez" ulaştı.

Macar futbolcu Sandor Kocsis, 1954 Dünya Kupası'nda 9-0 kazanılan Güney Kore mücadelesinde ve 8-3 kazanılan Almanya karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı.

Kocsis'in dışında Alman futbolcu Gerd Müller ve Arjantinli golcü Gabriel Batistuta da 2 kez hat-trick yapmayı başardı.

Müller 1970 Dünya Kupası'nda önce 5-2 kazanılan Bulgaristan maçında, ardından da 3-1 kazanılan Peru mücadelesinde hat-trick yaptı.

Gerd Müller, 1970 Dünya Kupası'nda hat-trick yapmayı başaran tek oyuncu unvanına da sahip oldu.

Gabriel Batistuta da 1994 Dünya Kupası'nda 4-0 kazandıkları Yunanistan maçında 3 gol atarken, bu başarısını 1998 Dünya Kupası'nda da tekrarladı. Batistuta, Arjantin'in Jamaika'yı 5-0 yendiği maçta da hat-trick yaptı.

- 1 maçta 2 hat-trick

Turnuva tarihinde bir kez aynı maçta 2 farklı oyuncu takımları adına hat-trick yaptı.

1938 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Polonya arasında oynanan mücadele uzatmalara giderken Brezilya sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılmıştı. Brezilya'dan Leonidas, Polonya'dan da Ernest Wilimowski, takımları adına hat-trick yapmayı başardı.

- 2006'da 3 gol atan olmadı

Dünya Kupası tarihinde her turnuvada en az bir futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterirken bu seri 2006 Dünya Kupası'nda sekteye uğradı.

Almanya'daki organizasyonda hiçbir futbolcu, rakip filelere 1 maçta 3 gol atamadı.

En çok hat-trick yapılan Dünya Kupası ise 1954 oldu. Burhan Sargın'ın da arasında olduğu 7 futbolcu, 8 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

1954'teki turnuvada Almanya'nın Türkiye'yi 7-2 yendiği maçta da Alman oyuncu Max Morlock, 3 kez fileleri havalandırdı.

Organizasyondaki son hat-trick ise Kylian Mbappe'den geldi.

Fransız futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde 3-3 biten Arjantin mücadelesinde 3 gole de imza attı.

Mbappe'nin hat-trick yapmasına karşın finali, maçta 2 gol kaydeden Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin, penaltı atışları sonucunda 4-2 kazanarak kupaya uzandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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