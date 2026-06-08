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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

1930'dan bu yana Dünya Kupaları'nda en fazla puan toplayan ülke 247 puanla Brezilya oldu.

calendar 08 Haziran 2026 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
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Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 96 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 80 ülke katıldı.

Dünya Kupalarında 114 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Brezilya, genel klasmanda 247 puanla lider konumda. Kupalarda 112 maç yapan takipçisi Almanya ise 225 puana sahip.

Katar 2022 şampiyonu Arjantin, 88 maçta elde ettiği 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer aldı.

- Türkiye 10 maç yaptı

Bu yıla kadar Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, organizasyonda 10 maça çıktı.

Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan elde etti.

- En çok maç yapan Brezilya

Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım ünvanını elinde tutuyor.

"Sambacılar", Dünya Kupası'nda bugüne dek 114 maç yaptı.

Almanya 112, Arjantin 88, İtalya 83, İngiltere 74, Fransa 73 ve İspanya 67 maçla Brezilya'yı izledi.

- 11 ülkenin puanı yok

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 11'i, bu organizasyonda puan alamadı.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

Bu ülkeler içinde Kanada ve El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer defa bu organizasyonda yer aldı. 

- 4 ülke gol sevinci yaşayamadı

Dünya Kupalarında 4 ülke, gol atmayı başaramadı.

Kupada gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

- İlk 10

Dünya Kupası organizasyonlarında en çok puan toplayan ilk 10 ülke şöyle:


Takım		KatılımOGBMP
1 Brezilya 22 114 76 19 19 247
2 Almanya 20 112 68 21 23 225
3 Arjantin 18 88 47 17 24 158
4 İtalya 18 83 45 21 17 156
5 Fransa 16 73 39 14 20 131
6 İngiltere 16 74 32 22 20 118
7 İspanya 16 67 31 17 19 110
8 Hollanda 11 55 30 14 11 104
9 Uruguay 14 59 25 13 21 88
10 Belçika 14 51 21 10 20 73
Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır.

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Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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