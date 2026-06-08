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Sakarya'da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası tamamlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Çekyalı Adela Pernicka, erkeklerde ise Slovenyalı Jakob Klemencic Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 08 Haziran 2026 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sakarya'da UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası tamamlandı
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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 15 ülkeden 49 sporcu katıldı. Seyir zevki yüksek parkurda mücadele eden sporcular, Avrupa şampiyonluğu için pedal çevirdi. Yarışları Sakarya'dan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporseverlerin yanı sıra çok sayıda yabancı ziyaretçi de takip etti. Şampiyonada kadınlarda Alman Marion Fromberger ikinci, Fransız Margaux Borrely üçüncü olurken; erkeklerde Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Romanyalı Ede-Karoly Molnar üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri Koordinatörü Ahmet Hakan Şahin verdi.

Organizasyonun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm dünyada izlenen bisikletin en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptık. Tüm dünya Sakarya'yı izledi. İnşallah 14 Haziran'da düzenlenecek Dünya Kupası yarışlarını da başarıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da organizasyonun başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Türkiye'nin uluslararası bisiklet organizasyonlarında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Ödül töreninin ardından düzenlenen sahne gösterileri ve etkinlikler organizasyona renk katarken, yapılan çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edildi.

Sakarya, 14 Haziran'da bu kez UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

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