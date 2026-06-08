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G.Saray'dan Jhon Duran'a şartlı onay! Sözleşmeye özel madde

Galatasaray'da gündem Jhon Duran'ın transferi. Sarı-kırmızılılara gelmek isteyen Kolombiyalı forvet, kulüpten haber bekliyor. Bu arada Galatasaray, Jhon Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koymak istiyor.

calendar 08 Haziran 2026 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 13:48
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Instagram
G.Saray'dan Jhon Duran'a şartlı onay! Sözleşmeye özel madde
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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran Türkiye'ye dönebilir.

Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.

Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.

Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.

BONUSLARLA BİRLİKTE 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE İSTİYOR

Galatasaray ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.



Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan, Sarı-kırmızılıların santrfor bölgesi için uğraş verdiği diğer bir isim ise Randal Kolo Muani.

 

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