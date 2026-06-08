G.Saray'dan Jhon Duran'a şartlı onay! Sözleşmeye özel madde

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran Türkiye'ye dönebilir.
Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.
Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.
BONUSLARLA BİRLİKTE 5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.
GALATASARAY SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE İSTİYOR
Galatasaray ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.
Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan, Sarı-kırmızılıların santrfor bölgesi için uğraş verdiği diğer bir isim ise Randal Kolo Muani.
Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.
Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.
BONUSLARLA BİRLİKTE 5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.
GALATASARAY SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE İSTİYOR
Galatasaray ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.
Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan, Sarı-kırmızılıların santrfor bölgesi için uğraş verdiği diğer bir isim ise Randal Kolo Muani.