08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
18:30

Mourinho'yla birlikte Süper Lig'in eski yıldızı da Real Madrid'e dönüyor

Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Süper Lig'de daha önce forma giymiş bir isim, Mourinho'nun ekibine dahil olup Portekizli teknik direktörün ekibinde yer alabilir.

calendar 08 Haziran 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mourinho'yla birlikte Süper Lig'in eski yıldızı da Real Madrid'e dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçlardan uzak kalan ve üst üste ikinci kez sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Florentino Perez yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmak istiyor. 

2 TRANSFER TAMAM

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından Jose Mourinho'yu duyuran Perez'in yaz transfer dönemindeki ilk transferlerinin Denzel Dumfries ile Ibrahima Konate olması bekleniyor.

PEPE GERİ DÖNÜYOR

Jose Mourinho'yu kısa süre içinde açıklayacak Real Madrid'de bir isim daha kulübe geri dönebilir. İspanyol kaynaklara göre Real Madrid'in efsanelerinden Pepe, Mourinho'nun ekibinde yer alacak. Futbolu 2024'te bırakan Pepe, Real Madrid'de 2007-2017 yılları arasında forma giymişti.

BEŞİKTAŞ'TA KARİYERİ

Real Madrid'le kontratı bittikten sonra 1.5 sezon Beşiktaş'ta oynayan Portekizli oyuncu, 2019'da eski takımı Porto'ya dönmüş ve kariyerini orada noktalamıştı. Pepe, Beşiktaş formasıyla 52 maça çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.