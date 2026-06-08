Karate için 5 yıldır babası ve kardeşlerinden uzakta yaşıyor

Karateye devam etmek istediği kulüp için babası ve kardeşlerini Antalya'da bırakıp 2021'de annesiyle Uşak'a yerleşen, bu süreçte birçok ulusal başarı elde eden 17 yaşındaki Alperen Şahin, dünya şampiyonasında altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyor.



Antalya'nın Kepez ilçesinde dünyaya gelen Alperen Şahin, ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle 1. sınıfta okulundaki karate kursuna yazıldı.



Katıldığı turnuvalardaki başarısıyla dikkati çeken Alperen Şahin, ailesinin de desteğiyle 2016'da ilçedeki bir kulübe kaydını yaptırdı. Sporcu, 2019 yılında katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında ikincilik elde etti.



Bu şampiyonada birinciliği, rakibi Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sporcusuna karşı kaybeden Alperen Şahin, Kepez'deki kulübünde yaşadığı problem nedeniyle ailesine karateye Uşak'ta devam etmek istediğini söyledi.



Oğlunun bu talebini geri çevirmeyen aile, 2021 yılında Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sahibi Halit Dinçer Güngör ve eşi Özlem Güngör ile görüştü. Kulübün de olumlu geri dönüşüyle birlikte Şahin, henüz 11 yaşında babasını ve 2 kardeşini geride bırakarak annesiyle birlikte Uşak'a yerleşti.



Alperen, Antalya'da başladığı ortaokuldan Uşak'ta mezun oldu. 11. sınıf öğrencisi sporcu, hem okulu hem antrenmanlarını aksatmıyor.



Alperen Şahin, bazıları Türkiye şampiyonluğu olmak üzere birçok başarı elde ederek 100'ü aşkın madalya kazandı. Şahin, ekim ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasına katılabilmesini sağlayacak gerekli puanı toplamak amacıyla ter döküyor.



- Hedef dünya şampiyonası



Alperen Şahin, AA muhabirine Uşak'a yerleştikten sonra karateye daha sıkı sarıldığını söyledi.



Gelişiminden memnun olduğunu anlatan genç sporcu, karatenin kendisi için yaşam tarzı olduğunu ifade etti.



Alperen Şahin, hayatını karateye göre ayarladığını kaydederek, "Sabah 06.00'da da antrenmanım olsa giderim, 03.00'te de olsa giderim. Karate benim hayatımda çok şeyi değiştirdi. Arkadaş çevremi, genel yaşantımı sürekli değiştiren bir etken oldu." dedi.



Ailesinin desteği olmadan süreci yönetmesinin mümkün olmadığını dile getiren Alperen, şunları kaydetti:



"En büyük destekçim ailem olduğu için bu durum biraz daha kolay oldu. Ailemden böyle bir destek görmemiş olsaydım şu an ne Uşak'ta ne bu konumda olabilirdim. Böyle bir desteği sürekli arkamda hissetmek bana öz güven veriyor. Yensem de yenilsem de beni destekleyeceklerini bilmek hem öz güven veriyor hem de oyunda kalmamı sağlıyor. Hedefim, şu an premier liglerde 1 olan sıralamamı korumak ve dünya şampiyonasına gitmek."



- "Her zaman gidip gelebileceğim bir mesafe değil"



Hayatını oğlunun spor kariyerine adayan anne Nurcan Şahin de Güngör çiftinin teklifiyle kulüpte çalışıyor, spor salonunun temizliğiyle ilgileniyor.



Anne Nuray Şahin, kimseyi tanımadıkları bir kente ilk geldikleri dönemde çok zorlandıklarını ifade etti.



Aile olarak oğullarını desteklediklerini belirten Şahin, "Bizim için ilk başta zor oldu. Antalya'da iki oğlum var, eşim orada. Bu şehre geldiğimizde hiçbir tanıdığımız yoktu. Bir de büyükşehirden buraya gelmek bizim için çok güçtü. Bu zorlukları yaşadıktan sonra oğlumun bu aşamalara geldiğini ve başarılı olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Diğer taraftan baktığınızda diğer çocuklarımdan, eşimden ayrı kaldık. Her zaman gidip gelebileceğim bir mesafe değil. Bütün bu zorlukları hep birlikte, aile olarak aştık. Çok zorluklar aştık, şu an 'İyi ki buradayız' diyoruz." şeklinde konuştu.



