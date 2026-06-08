08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
18:30

Milli cimnastikçilerden çifte gümüş madalya

Milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve İrem Acımış, katıldıkları Dünya Kupası organizasyonlarında gümüş madalya kazanmayı başardı.

calendar 08 Haziran 2026 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli cimnastikçilerden çifte gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde 19.250 puanla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Dünya Kupası'nda yarışan İrem Acımış ise kadınlar serbest kategorisinde 22.10 puan elde ederek gümüş madalya kazandı. İrem, bu derecesiyle Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını da getirmiş oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.