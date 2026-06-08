Milli cimnastikçilerden çifte gümüş madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde 19.250 puanla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Dünya Kupası'nda yarışan İrem Acımış ise kadınlar serbest kategorisinde 22.10 puan elde ederek gümüş madalya kazandı. İrem, bu derecesiyle Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını da getirmiş oldu.



