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Muğlaspor'da Aras ve Mete istedi, taraftarların açlık grevi sona erdi

Muğlaspor Taraftarlarının Eylemi, Aras ve Mete'nin Görüşmesiyle Sona Erdi

calendar 08 Haziran 2026 15:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da Aras ve Mete istedi, taraftarların açlık grevi sona erdi
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TRENDYOL 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da taraftarların kongre öncesi aday olmayacağını açıklayan Başkan Menaf Kıyanç'a destek vermek için cumartesi gününden beri yaptıkları açlık grevi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin devreye girmesiyle sona erdi. Ahmet Aras ve Kadem Mete, Muğlaspor'a destek amacıyla Sınırsızlık Meydanı'nda eylem yapan 1967 Taraftar Grubu üyelerini birlikte ziyaret etti.

Muğlaspor'a destek amacıyla başlatılan eylemin sonlandırılması için taraftarlarla bir araya gelen Mete ve Aras, 1967 Taraftar Grubu Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve grup üyeleriyle görüşerek eylemin sonlandırılması yönündeki temennilerini iletti. Görüşmenin ardından taraftarlar, Muğlaspor'a olan desteklerini bir kez daha vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Kadem Mete, taraftarların gösterdiği duyarlılık ve yapıcı yaklaşım nedeniyle teşekkür ederek, Muğlaspor'un ve kentteki tüm spor kulüplerinin yanında olmaya, başarıları için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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