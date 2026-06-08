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Antalyaspor'da tarihi gelişme: 60 yıllık tapu sorunu büyük ölçüde çözüldü

Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nde süregelen tapu krizinin aşıldığını duyurdu.

calendar 08 Haziran 2026 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da tarihi gelişme: 60 yıllık tapu sorunu büyük ölçüde çözüldü
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Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nin bulunduğu alandaki 60 yıllık tapu sorununun plan tadilatıyla büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı. Bölgenin hazine adına tescil edildiğini belirten Gencer, kulübün ilk etapta 200 metrekarelik tapulu parsel satın aldığını ve 12 dönüm için ön alım hakkına sahip olduğunu ifade etti.

KULÜP İLK TAPULU PARSELİNİ ALDI

Tesislerin bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeleri kulüp için "tarihi bir gün" olarak nitelendiren Gencer, uzun yıllardır tüm başkanların çözüm için uğraştığı sorunun plan tadilatıyla aşıldığını aktardı. Tesislerin olduğu alanın hazine adına tescil edildiği bilgisini paylaşan Gencer, "Biz de 200 metrekare parsel satın aldık. Bu tapulu alanı çoğaltacağız. Kulüp binası ile sahaların olduğu alanda, 12 dönüm için ön alım hakkımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ADAYI OLMA NİYETİM YOK"

Vakıf başkanlığı ve geçmişteki kulüp başkanlığı dönemlerine yönelik eleştirilere de değinen Gültekin Gencer, Antalyaspor A.Ş. yönetimi için herhangi bir adaylık planı bulunmadığının altını çizdi. Gencer, "Antalyaspor A.Ş'de başkan adayı olma niyetim yok. Biz ne yaptıysak Antalyaspor'un marka değerini yükseltmek için yaptık." şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Toplantıda söz alan Eski Antalyaspor Başkanı Hasan Subaşı ise küme düşme üzüntüsü yaşayan Antalyaspor'un, camia içindeki birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla yeniden hedeflediği noktalara ulaşabileceğini vurguladı.

Kulübün tesisleşme sürecine dair önemli mesajların verildiği basın toplantısına; AGC Başkanı İdris Taş, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve Antalyaspor Vakfı yöneticileri de katılım sağladı.

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