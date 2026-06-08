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Beşiktaş'tan kaleye Portekiz hamlesi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, deneyimli Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

calendar 08 Haziran 2026 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan kaleye Portekiz hamlesi
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, kadroya dahil edilen deneyimli oyuncuya şanlı forma altında başarı dileklerinde bulunuldu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Transfer gelişmesi, kulübün iletişim kanallarından yayımlanan resmi bir metinle taraftarlara aktarıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli eldivenin takıma sağlayacağı katkıya olan inanç vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Hentbol takımımız, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miguel Espinha Ferreira'ya şanlı formamızla başarılar dileriz."

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE GÖREV ALDI

Siyah-beyazlıların hentbol kalesini emanet ettiği Miguel Espinha Ferreira, kariyeri boyunca Avrupa'nın çeşitli liglerinde sahaya çıktı. Deneyimli kaleci, geçmiş yıllarda Belenenses, Benfica, Huesca, Cesson, Cuenca ve Vardar gibi takımların kadrolarında yer alarak önemli bir kulüp tecrübesi elde etti.

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