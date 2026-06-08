Fulham'da Raul Jimenez'e veda karar

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Raul Jimenez'in ayrılığını açıkladı.
Fulham, sezonun sona ermesiyle birlikte futbolcuların sözleşme durumlarını ve profesyonel sözleşme imzalanan isimleri duyurdu.
İngiliz ekibi, 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Fulham'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Meksikalı futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fulham, sezonun sona ermesiyle birlikte futbolcuların sözleşme durumlarını ve profesyonel sözleşme imzalanan isimleri duyurdu.
İngiliz ekibi, 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Fulham'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Meksikalı futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.