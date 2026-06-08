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Divock Origi'dan futbola veda kararı

Liverpool ve Milan formaları giyen Divock Origi, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

calendar 08 Haziran 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Divock Origi'dan futbola veda kararı
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Liverpool'da oynadığı dönemde büyük dikkat çeken ve son olarak Milan forması giyen Divock Origi'den sürpriz bir karar geldi.

31 yaşındaki Origi, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Origi, şu sözleri kullandı:

"Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim.

En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.

Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak.

Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz.

Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.

Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle."

LIVERPOOL'DAN MESAJ

Origi'nin açıklamasının ardından Liverpool'dan da açıklama geldi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Divock Origi, futboldan emekli olduğunu açıkladı. Muhteşem kariyerin için tebrikler ve emekliliğin tadını çıkar." denildi.

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