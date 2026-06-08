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Real Madrid, Bernardo Silva için devrede!

Manchester City'den ayrılmasının ardından geleceği henüz netlik kazanmayan Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Real Madrid, Portekizli yıldız için transfer yarışına dahil oldu.

calendar 08 Haziran 2026 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Bernardo Silva için devrede!
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Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Real Madrid, Bernardo Silva ile ilgileniyor! İspanyol basını, Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediğini duyurmuştu.

Cadena SER'de yer alan habere göre, Real Madrid, 31 yaşındaki deneyimli yıldız için transfer yarışına resmen dahil oldu.

TRANSFER POLİTİKASINA UYUYOR!

Son yıllarda bonservissiz yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Real Madrid'in, bu transfer politikasına Bernardo Silva da uyuyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın adı ayrıca; Benfica, Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona ile anılıyor.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Manchester City'den ayrılmasının ardından birçok takımla adı geçen ancak henüz kararını vermeyen Bernardo Silva, kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Bernardo Silva, geçtiğimiz günlerde, "İstendiği bir takıma" gitmek istediğini dile getirmişti. Portekizli yıldız, "Henüz kararımı vermedim. Beni isteyen bir kulüpte olmak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte olmak istiyorum." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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