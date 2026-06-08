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İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, takım arkadaşı Leroy Sane'nin Dünya Kupası'nda olmayı hak ettiğini söyledi.

calendar 08 Haziran 2026 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Sane ile ilgili kararı farklı tartışmaları da gündeme getirdi.

Galatasaray forması giyen ve daha önce Alman Milli Takımı'nın kaptanlık görevini üstlenen İlkay Gündoğan, Leroy Sane'ye destek verdi.

İlkay Gündoğan, Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğini söyledi.

"ORADA OLMAYI HAK EDİYOR"

35 yaşındaki İlkay Gündoğan, "Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu; inişli, çıkışlı, çalkantılı bir sezondu. Bana göre en önemli nokta, sadece iyi başlamakla kalmayıp, sezonu da güçlü bitirmiş olması ve zor durumlardan defalarca kendini kurtarmaya çalışmasıdır. Ne kadar çok çalıştığını biliyorum ve orada olmayı kesinlikle hak ediyor." sözlerini sarf etti.

"SIK SIK ETİKETLENİYOR AMA..."

Sane ile ilgili açıklamalarına devam eden deneyimli orta saha oyuncusu, "Leroy'un tek sorununun bile olumlu bir yanı var. Maçta işler yüzde 100 yolunda gitmediğinde bazen hayal kırıklığını fazla açıkça gösteriyor ancak bu aslında olumlu bir şey. Çünkü insanlar onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Sık sık etiketleniyor. Ama bence bu, olayların onun için önemli olmadığı, öncelikle kendinden en çok rahatsız olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
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