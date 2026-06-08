İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Sane ile ilgili kararı farklı tartışmaları da gündeme getirdi.



Galatasaray forması giyen ve daha önce Alman Milli Takımı'nın kaptanlık görevini üstlenen İlkay Gündoğan, Leroy Sane'ye destek verdi.



İlkay Gündoğan, Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğini söyledi.



"ORADA OLMAYI HAK EDİYOR"



35 yaşındaki İlkay Gündoğan, "Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu; inişli, çıkışlı, çalkantılı bir sezondu. Bana göre en önemli nokta, sadece iyi başlamakla kalmayıp, sezonu da güçlü bitirmiş olması ve zor durumlardan defalarca kendini kurtarmaya çalışmasıdır. Ne kadar çok çalıştığını biliyorum ve orada olmayı kesinlikle hak ediyor." sözlerini sarf etti.



"SIK SIK ETİKETLENİYOR AMA..."



Sane ile ilgili açıklamalarına devam eden deneyimli orta saha oyuncusu, "Leroy'un tek sorununun bile olumlu bir yanı var. Maçta işler yüzde 100 yolunda gitmediğinde bazen hayal kırıklığını fazla açıkça gösteriyor ancak bu aslında olumlu bir şey. Çünkü insanlar onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Sık sık etiketleniyor. Ama bence bu, olayların onun için önemli olmadığı, öncelikle kendinden en çok rahatsız olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.



SEZON PERFORMANSI



Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.



