08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
0-016'

Galatasaray'ın yeni menajeri belli oldu

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni genel menajeri Özgün Önver oldu.

calendar 08 Haziran 2026 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yeni menajeri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik koltuğuna Özgün Önver oturdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk basketboluna hem parkede hem de yönetim kademelerinde hizmet eden tecrübeli spor adamı ile anlaşıldığını resmen açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeni atama kararı, kulübün resmi iletişim organları üzerinden yayımlanan bir mesajla taraftarlara aktarıldı. Açıklamada tecrübeli ismin kariyerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir."

HEM PARKEDE HEM YÖNETİMDE CİDDİ TECRÜBE

Sarı-kırmızılıların yeni genel menajeri Özgün Önver, basketbol kariyerindeki hem oyuncu hem de yönetici profiliyle dikkat çekiyor. Profesyonel oyunculuk döneminde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket takımlarının formalarını terleten Önver, idari kariyere de Eskişehir Basket'te takım menajeri olarak adım attı.

İlerleyen süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük gibi kritik sorumluluklar üstlenen Özgün Önver, kulüp düzeyinde ise Bursaspor ve Glint Manisa Basket takımlarında genel menajerlik görevlerinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.