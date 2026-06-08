Galatasaray'ın yeni menajeri belli oldu

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik koltuğuna Özgün Önver oturdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk basketboluna hem parkede hem de yönetim kademelerinde hizmet eden tecrübeli spor adamı ile anlaşıldığını resmen açıkladı.



KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Yeni atama kararı, kulübün resmi iletişim organları üzerinden yayımlanan bir mesajla taraftarlara aktarıldı. Açıklamada tecrübeli ismin kariyerine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir."



HEM PARKEDE HEM YÖNETİMDE CİDDİ TECRÜBE



Sarı-kırmızılıların yeni genel menajeri Özgün Önver, basketbol kariyerindeki hem oyuncu hem de yönetici profiliyle dikkat çekiyor. Profesyonel oyunculuk döneminde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket takımlarının formalarını terleten Önver, idari kariyere de Eskişehir Basket'te takım menajeri olarak adım attı.



İlerleyen süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük gibi kritik sorumluluklar üstlenen Özgün Önver, kulüp düzeyinde ise Bursaspor ve Glint Manisa Basket takımlarında genel menajerlik görevlerinde bulundu.



