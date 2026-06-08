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Altay Başkanı Sinan Kanlı İzmir'de Ahmet Nur Çebi ile buluştu

Altay'da Ahmet Nur Çebi Zirvesi: Kritik Görüşmeden Karar Çıkmadı.

calendar 08 Haziran 2026 16:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay Başkanı Sinan Kanlı İzmir'de Ahmet Nur Çebi ile buluştu
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İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da başkan Sinan Kanlı, siyah-beyazlı kulüple yatırımcı olarak ilgilenen Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İzmir'de bir araya geldi. Daha önce iki kez İstanbul'da görüşen ikili bu defa Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın Bornova'daki şirketinin ofisinde buluştu.

Yapılan toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edilirken; Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi'nin ilerleyen süreçte tekrar bir araya geleceği bildirildi. Görüşme sonunda kısa bir bilgilendirme yapan ikili, uzun bir süreç olduğunu ve daha fazla detay görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi ilerleyen günlerde yeniden görüşmek üzere sözleşti.

Toplantıya katılanlar arasında Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, Ahmet Nur Çebi'nin ekibinden Yavuz Engin, Ali Bayrak, Selen Ersu ve Altay Mali İşler Müdürü Seçkin Kaykı da vardı.

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