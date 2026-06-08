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İşte Jose Mourinho'nun transfer planları

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Ibrahima Konate'nin ardından bir stoper transferi daha yapmak istiyor. Mourinho, ayrıca takıma bir sol bek takviyesi planlıyor.

calendar 08 Haziran 2026 18:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Jose Mourinho'nun transfer planları
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Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer planları ortaya çıkmaya başladı.

ÖNCELİĞİ SAVUNMA

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz ekibinden ayrılan Ibrahima Konate ile anlaşmaya vardı. Marca'da yer alan habere göre, Mourinho, Konate'nin ardından stopere önemli bir transfer daha istiyor.

Portekizli teknik adamın ayrıca sol beke de takviye yapmak istediği belirtildi.

Marca'da yer alan haberde Mourinho'nun; Manchester City'den Josko Gvardiol ve Arsenal'den Riccardo Calafiori'yi çok beğendiği yazıldı.

BERNARDO SILVA'YI DA İSTİYOR

Mourinho, Manchester City'den ayrılan Portekizli vatandaşı Bernardo Silva'nın da takıma kazandırılmasını istiyor.

Real Madrid'de Ibrahima Konate ile birlikte transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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