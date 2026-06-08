İşte Jose Mourinho'nun transfer planları

Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer planları ortaya çıkmaya başladı.



ÖNCELİĞİ SAVUNMA



Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz ekibinden ayrılan Ibrahima Konate ile anlaşmaya vardı. Marca'da yer alan habere göre, Mourinho, Konate'nin ardından stopere önemli bir transfer daha istiyor.



Portekizli teknik adamın ayrıca sol beke de takviye yapmak istediği belirtildi.



Marca'da yer alan haberde Mourinho'nun; Manchester City'den Josko Gvardiol ve Arsenal'den Riccardo Calafiori'yi çok beğendiği yazıldı.



BERNARDO SILVA'YI DA İSTİYOR



Mourinho, Manchester City'den ayrılan Portekizli vatandaşı Bernardo Silva'nın da takıma kazandırılmasını istiyor.



Real Madrid'de Ibrahima Konate ile birlikte transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.



