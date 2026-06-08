Uşakspor'da Çoruhlu sabır istedi

Aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu, bu takımdan Uşak'a transfer yapmayı düşünmediğini belirtti. Takımda geçen sezon birçok krize rağmen başarılı bir performans sergileyerek kırmızı-siyahlıları play-off yarışına ortak eden teknik direktör Ergün Penbe'yle henüz görüşme fırsatı bulamadıklarını belirten Çoruhlu, mevcut teknik heyetle şartlar uyarsa yola devam etmek istediklerini ancak nihai kararın yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini dile getirdi. Ahmet Çoruhlu, transferde kalıcı başarı için titiz çalışacaklarını, tüm imzaları toplu şekilde duyurmayı planladıklarını belirtti.



