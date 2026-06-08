Sabah 5 mesaisi: 17 yaşındaki şampiyon okçunun hedefi dünya zirvesi

9 YAŞINDA BAŞLAYAN SPOR SERÜVENİ



"ASIL HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

AİLE DESTEĞİ VE ANTRENÖR GÜVENİ

Bartın'da babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında okçuluğa adım atan 17 yaşındaki Şimal Doğulu, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından gözünü dünya zirvesine dikti. Başarılı lise öğrencisi, aralık ayında Brezilya'da düzenlenecek Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmayı hedefliyor.Çocukların spor sayesinde daha kaliteli bir hayat yaşayabileceğini düşünen babasının tavsiyesi üzerine 9 yaşında okçulukla tanışan Şimal, 8 yıllık kariyerine önemli dereceler sığdırdı. Bartın Belediyesi Okçuluk Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, 2022 ve 2023 yıllarında salon yarışmaları yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 2024 yılında ise Okul Sporları Şampiyonası'nda Türkiye dördüncülüğüne ulaşan Şimal, aynı yıl Bahreyn'de düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda takımıyla birlikte dünya üçüncülüğü sevinci yaşadı.Elde ettiği başarıların kendisine emeklerinin karşılığını alma duygusunu yaşattığını ve motivasyonunu artırdığını belirten genç okçu, Brezilya'daki şampiyonaya hem bireysel hem de takım olarak altın madalya hedefiyle hazırlandığını dile getirdi. Başarılarında disiplinin ve odaklanmanın önemine değinen Şimal, güncel yaşamındaki önceliklerini şu sözlerle aktardı:"Sosyal medyadan tam olarak uzak durmanın mümkün olmadığını düşünsem de belirli noktada antrenmanlarıma ve derslerime zaman vermem gerektiği için kısıtlamam gerekiyor. Okçuluğu kendi isteğimle yapmam gerektiğini fark ettiğim zamandan beri sosyal medyaya ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bilebiliyorum. 9 yaşındayken okçuluğa 'Olimpiyat şampiyonu olacağım' diyerek başladım ve asıl hedefim de hala bu."Okul öncesi sabahın erken saatlerinde poligona giderek antrenman yapan Şimal, başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan ailesine minnettar olduğunu vurguladı. Genç sporcu, "Sabah 5'te antrenman için kalkacağım zaman annem, babam benden önce kalkıyor. Onların desteğini de kelimelerle ifade edemem." diyerek ailesinin emeğine dikkat çekti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Emrah Şenkal ise Şimal Doğulu'nun kulüpteki küçük yaş gruplarındaki sporculara rol model olduğunu belirterek, disiplinle ve sabırla çalışan genç sporcunun Brezilya'da düzenlenecek şampiyonadan dereceyle döneceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.