Inter'den Galatasaray'a transfer mesajı: Nicolo Barella

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Nicolo Barella'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.



Başkan Dursun Özbek önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin bir araya geldiği belirtildi. Scout ekibinin raporlarının değerlendirildiği zirvede Gardi'nin önerdiği isimlerden birinin Nicolo Barella olduğu aktarıldı.



İddiaya göre Okan Buruk'un "Alabilir miyiz?" sorusuna George Gardi, "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" yanıtını verdi. Bunun üzerine Dursun Özbek'in de "Gereken neyse yapalım" talimatını verdiği ve transfer için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.



Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki yıldız futbolcu için hafta içerisinde Inter yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmeyi planladığı, ayrıca Okan Buruk'un da Barella ile görüntülü görüşerek projeyi anlatacağı öne sürüldü.



INTER'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Öte yandan Galatasaray'ın gündemine gelen Nicolo Barella için Inter cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.



İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de sportif direktör Piero Ausilio, Alessandro Cattelan'ın podcast programı Supernova'da yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin konuştu.



Barella'nın satış listesinde olmadığını vurgulayan Ausilio, "45 milyon euroya Nicolo Barella'nın sadece bir bacağını alırsınız. 'Barella ne kadar?' sorusunu cevaplamak çok kolay çünkü Barella satılık değil. Bu yüzden bir fiyatı yok." ifadelerini kullandı.



45 MAÇTA OYNADI



Nicolo Barella, Inter formasıyla Serie A'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere; toplamda 45 maçta forma giydi. 3 bin 999 dakika sahada kalan Barella, 3 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.



