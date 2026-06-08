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Trabzonspor, Noah Saviolo'yu açıkladı!

Trabzonspor, Vitoria'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo transferini açıkladı. İşte detaylar...

calendar 08 Haziran 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 20:14
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Noah Saviolo'yu açıkladı!
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Trabzonspor, Vitoria'dan Noah Saviolo transferini açıkladı.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.

Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ÖDENECEK MAAŞ

Trabzonspor'un genç oyuncuya ödeyeceği maaş şu şekilde:

-2026-27 sezonu için 1.35 milyon euro maaş
-2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro maaş
-Kalan 3 sezon için 1 milyon euro maaş

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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