Trabzonspor, Noah Saviolo'yu açıkladı!

Trabzonspor, Vitoria'dan Noah Saviolo transferini açıkladı.
Bordo-mavililer, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.
Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ÖDENECEK MAAŞ
Trabzonspor'un genç oyuncuya ödeyeceği maaş şu şekilde:
-2026-27 sezonu için 1.35 milyon euro maaş
-2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro maaş
-Kalan 3 sezon için 1 milyon euro maaş
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Bordo-mavililer, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.
Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ÖDENECEK MAAŞ
Trabzonspor'un genç oyuncuya ödeyeceği maaş şu şekilde:
-2026-27 sezonu için 1.35 milyon euro maaş
-2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro maaş
-Kalan 3 sezon için 1 milyon euro maaş
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."