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Juventus'ta yeni rota Emiliano Martinez

Juventus, Alisson Becker transferinde sorun yaşamasının ardından Aston Villa'dan Emiliano Martinez'e yöneldi.

calendar 08 Haziran 2026 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta yeni rota Emiliano Martinez
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Juventus, yeni sezon öncesi yeni kaleci hedefini belirledi.

Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Aston Villa'dan Emiliano Martinez ile ilgileniyor.

Juventus, Liverpool'dan Alisson Becker transferinde sorun yaşamasının ardından Aston Villa'dan Martinez'e yöneldi.

Martinez'in maaşının Juventus için yüksek olduğu ancak İtalyan ekibinin, 33 yaşındaki kalecinin transferini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Aston Villa ile sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Emiliano Martinez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Juventus, alternatif olarak Tottenham'dan Guglielmo Vicario'yu da listesinde tutuyor.

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