Lille'de Olivier Giroud ile devam kararı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, sözleşmesi biten 39 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud ile yola devam ediyor.Lille, Giroud ile yeni sözleşme imzaladı ve resmi duyuruyu yaptı. Giroud'un sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.Lille'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan deneyimli golcü, 11 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.