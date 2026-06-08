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Lille'de Olivier Giroud ile devam kararı

Lille, 39 yaşındaki Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

calendar 08 Haziran 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lille'de Olivier Giroud ile devam kararı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, sözleşmesi biten 39 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud ile yola devam ediyor.

Lille, Giroud ile yeni sözleşme imzaladı ve resmi duyuruyu yaptı. Giroud'un sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Lille'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan deneyimli golcü, 11 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.



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