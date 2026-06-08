Arda Turan ve Okan Buruk, bir araya geldi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bir araya geldi.
Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.
Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.
İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.
Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.
Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.
İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.