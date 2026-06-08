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Arda Turan ve Okan Buruk, bir araya geldi!

Arda Turan ve Okan Buruk, bir araya geldi. İki isimden de sosyal medya paylaşımları geldi.

calendar 08 Haziran 2026 22:55
Haber: Sporx.com
Arda Turan ve Okan Buruk, bir araya geldi!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bir araya geldi.

Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.

Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.

İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.






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