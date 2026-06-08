Christian Eriksen: 'Durumum iyi'

Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.



Danimarkalı futbolcu, yaşadığı sorunun 2021 ile aynı olmadığını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.



Eriksen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"Herkese durumumun iyi olduğunu ve ailemle birlikte evde olduğumu bildirmek istiyorum.



Tahmin edebileceğiniz gibi, kalp cihazımın şok vermesi hem beni hem de ailemi derinden etkiledi. Ancak herkese bunun 2021'de yaşadığımız durumdan farklı bir durum olduğunu söyleyerek güvence vermek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyileşme sürecim çoktan başladı.



Saha içindeki tüm oyuncuların ve sağlık ekibinin desteği ve yardımına minnettar olmanın yanı sıra, yıllardır benimle ve kalbimle ilgilenen doktorlara da kelimelerle tarif edilemeyecek kadar minnettarım. Onların uzmanlığı sayesinde şok cihazım tam olarak yapması gereken şeyi yaptı: İhtiyacım olduğu anda beni korudu.



Şu anda odaklandığım şeyler; iyileşmek, ailemle vakit geçirmek, tatile çıkmak ve çocuklarımla futbol oynamak."



