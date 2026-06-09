Manchester City'den Elliot Anderson için 92.5 milyon euro'luk hazırlık!

Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson için kesenin ağzını açtı.



İngiliz basınında yer alan habere göre, daha önce Elliot Anderson için Nottingham Forest'a teklif yapan ve bu teklifi reddedilen Manchester City, Nottingham Forest'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.



92.5 MİLYON EURO!



Manchester City'nin yeni teklifiyle birlikte 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için 80 milyon sterlin (92.5 milyon euro) ödemeyi göze aldığı öne sürüldü.



Manchester United'ın da Anderson için devrede olduğu ancak Manchester City'nin şu anda transfer yarışında önde olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Nottingham Forest'ta geçen sezon 50 maçta süre bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.



