Fransa, Michael Olise ile kazandı!

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Fransa, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fransa'ya galibiyeti getiren 3 golü de Michael Olise attı. Olise; 43, 49 ve 74. dakikalarda ağları havalandırdı.
Kuzey İrlanda'nın tek golünü 64. dakikada Patrick Kelly attı.
Fransa'da Fenerbahçeli N'Golo Kante, 90+1. dakikada oyuna dahil oldu.
Fransa, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal ile karşılaşacak.
Fransa'ya galibiyeti getiren 3 golü de Michael Olise attı. Olise; 43, 49 ve 74. dakikalarda ağları havalandırdı.
Kuzey İrlanda'nın tek golünü 64. dakikada Patrick Kelly attı.
Fransa'da Fenerbahçeli N'Golo Kante, 90+1. dakikada oyuna dahil oldu.
Fransa, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal ile karşılaşacak.
🚀Michael Olise pic.twitter.com/wTzX0iLOQd
— Sporx (@sporx) June 8, 2026
⚽43' Michael Olise
⚽49' Michael Olise
⚽64' Patrick Kelly
⚽74' Michael Olise
Fransa, hazırlık maçında Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti. pic.twitter.com/Us70eCQyHU
— Sporx (@sporx) June 8, 2026