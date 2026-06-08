Jurrien Timber, Dünya Kupası'nda yok!
Hollanda, kasık sakatlığı bulunan Jurrien Timber'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Hollanda Milli Takımı, 24 yaşındaki futbolcunun kasık sakatlığı bulunduğunu ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Timber, Hollanda'nın aday kadrosundan çıkartıldı.
Arsenal'de geride kalan sezonda 44 yaşındaki süre bulan 24 yaşındaki Hollandalı sağ bek, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.
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|Türkiye
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|ABD
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|İskoçya
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|Almanya
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|4
|Fildişi Sahili
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|Hollanda
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|3
|İsveç
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|4
|Tunus
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|Takımlar
|O
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|Av.
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|1
|Belçika
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|2
|Mısır
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|3
|İran
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|0
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|4
|Yeni Zelanda
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|Takımlar
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|A
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|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
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|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|4
|Uruguay
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
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|Av.
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|1
|Fransa
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|Irak
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|3
|Norveç
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|4
|Senegal
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|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
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|0
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|2
|Arjantin
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|3
|Avusturya
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|0
|4
|Ürdün
|0
|0
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|S
|Takımlar
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|B
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|Av.
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|1
|Kolombiya
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
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|B
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|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|2
|İngiltere
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
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|0
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|0
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|4
|Panama
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