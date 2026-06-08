Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına mesaj!

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Alimpijevic, açıklamasında taraftarlarına mesaj gönderdi.



Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:



"Biz doğru mantaliteye sahip, iyi karakterli bir takımız. Bunu daha önce milyonlarca kez gösterdik.



Ancak şunu söylüyorum: Akatlar'da oynadığımız ikinci maçta salonun yarısı boştu. Biz iki uzunumuz olmadan oynuyoruz. Buna rağmen biz bu kulüp için, bu arma için mücadele ediyoruz.



Söyleyeceğim tek şey şu: İki gün sonra Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum. Bu takım bunu hak ediyor."



SERİDE SON DURUM



Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki yarı final serisinde 2-2'lik eşitlik bulunuyor.



Serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.



