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Olympiakos, Pana'ya karşı seride öne geçti!

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinde Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 102-92 mağlup etti ve 2-1 öne geçti.

calendar 08 Haziran 2026 23:03 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Olympiakos, Pana'ya karşı seride öne geçti!
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Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 102-92 yenen Olympiakos, final serisinde 2-1 öne geçti.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin üçüncü maçında Panathinaikos'u ağırlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 27-21 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 47-45 üstün girdi.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 70-62 önde bitirdiği karşılaşmayı 102-92 kazandı.

Olympiakos'ta Evan Fournier 28 ve Sasha Vezenkov 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Jerian Grant'in 19 ve TJ Shorts'un 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu arada Ergin Ataman, bitime 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı, 10 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Olympiakos, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

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