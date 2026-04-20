Yeraltı dizisi kaldırıldı mı, bu hafta neden yok? 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 11:18
NOW TV ekranlarında Çarşamba akşamlarına adeta ambargo koyan, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun muhteşem performanslarıyla fırtınalar estiren fenomen dizi "Yeraltı" cephesinde büyük bir belirsizlik hakim! Geçtiğimiz hafta nefesleri kesen bir yerde biten bölümün ardından, bu çarşamba ekran başına geçip diziyi bulamayan ve internette "Yeraltı 12. bölüm izle" linklerini arayan milyonlarca izleyici büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan iptal dedikodularının ardından arama motorlarında sabahtan bu yana "Yeraltı kaldırıldı mı? Yeraltı bu hafta neden yok, 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorguları kelimenin tam anlamıyla zirveye yerleşti. İşte dizi tutkunlarının yüreğini ağzına getiren o iptal iddialarının perde arkası ve NOW TV'nin aldığı son dakika kararı...
Haydar Ali ve Bozo'nun o tehlikeli hesaplaşmasının yarım kaldığını düşünüp paniğe kapılan hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık sokakların hikayesine ne oldu, fişi mi çekildi?
YERALTI KALDIRILDI MI, BU HAFTA NEDEN YOK?Kısa, net ve yüreklere su serpecek o cevap: Derin bir nefes alabilirsiniz; Yeraltı dizisi KESİNLİKLE yayından kaldırılmadı veya final yapmadı! Dizinin bu çarşamba ekranlarda olmamasının tek nedeni, Türkiye'yi yasa boğan o acı olaylardır.Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında art arda yaşanan kahredici silahlı saldırılar ve yitirilen gencecik canlar, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu. İçinde bulunduğumuz bu ağır yas atmosferi nedeniyle NOW TV yönetimi ve yapımcı şirket (Medyapım) ortak bir "toplumsal hassasiyet" kararı aldı. Yüksek dozda silahlı çatışma ve mafya teması barındıran Yeraltı dizisinin, acıların bu kadar taze olduğu bir haftada yayınlanmasının doğru olmayacağına karar verildi ve yeni bölüm yayını bu haftalık askıya alındı.YERALTI 12. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?"Peki o devasa hesaplaşmayı ne zaman izleyeceğiz?" diyen dizi tutkunları için beklenen takvim güncellendi! Bir haftalık zorunlu yas arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeraltı dizisinin ertelenen o nefes kesici 12. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.YERALTI 12. BÖLÜM İZLE! (DİSNEY+ KRİTİK DETAYI)Diziyi haftaya Çarşamba televizyonda kaçıranlar veya internet üzerinden reklamsız izlemek isteyenler için o kritik uyarıyı tekrar yapıyoruz! Arama motorlarına "Yeraltı 12. bölüm izle" yazıp YouTube'da resmi kanal arayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Çünkü dizinin yeni bölümleri artık YouTube kütüphanesine yüklenmiyor. Dizinin dijital yayın hakları gereği, 12. bölüm televizyon yayınının hemen ardından sadece Disney+ platformu üzerinden izleyiciye sunulacaktır.
