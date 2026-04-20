20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

NBA play-off'larında Thunder, Suns'ı 35 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 119-84 yenerek seride 1-0 öne geçti.

calendar 20 Nisan 2026 10:10
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur birinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns'ı 35 sayı farkla mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Devin Booker 23, Dillon Brooks 18 ve Jalen Green 17 sayı attı.

- Celtics'ten 76ers'a 32 sayı fark

Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur birinci maçında TD Garden'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-91 yendi.

Seride 1-0 öne geçen Celtics'te Jaylen Brown 26 ve Jayson Tatum 25 sayı üretti.

Tyrese Maxey'nin 21 ve Paul George'un 17 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini engelleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Ayrıca Orlando Magic, Detroit Pistons'ı 112-101 ve San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 111-98 yenerek serilerinde 1-0 üstünlük yakaladı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
