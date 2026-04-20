20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Fenerbahçe'nin kabusu; uzatma dakikaları

Rizespor'dan 90+8'de gol yiyen ve şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu sezon üçüncü defa bu durumu yaşadı. Geçtiğimiz üç sezonda da toplamda 4 maçta uzatma anlarında yıkıldı

20 Nisan 2026 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 08:37
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden ummadık bir sonuçla ayrıldı.

Uzatmanın son dakikasında topu kalesinde gören sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan bıraktı ve ipleri yine Galatasaray'ın eline verdi. Fenerbahçe, bu durumu bu sezon ilk kez yaşamadı.

Sarı-kanarya, ligin 23'üncü haftasında Kasımpaşa'ya, 5'inci haftasında da Alanya'ya aynı şekilde puan verdi.

SON ÜÇ SEZONDA DA YAŞADI

Bu sezon sadece 90+'larda kritik puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, geride bıraktığımız üç sezonda da benzer senaryoları yaşadı.

2022-23'te İstanbulspor karşısında 90+6'da kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, 2023-24'te de Sivasspor'a uzatmalarda takıldı. 2024-25 sezonunda önce Göztepe'den 90+5'te gol yiyen ve 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluğa havlu attı. 4 sezonda tam 14 puan kaybı yaşadı.

7 MAÇIN 5'İ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, son 4 sezonda uzatmalarda puan kaybettiği 7 maçın 5'ini Kadıköy'de oynadı. Yıllar boyunca rakipler için korkulu rüya olan Şükrü Saracoğlu Stadı, son yıllarda çıkılması kolay bir stadyum haline geldi.

2022-23 | 29. Hafta | İstanbulspor | Skor: 3-3 | Gol Yediği Dakika: 90+6

2023-24 | 33. Hafta | Sivasspor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+4

2024-25 | 2. Hafta | Göztepe | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+5

2024-25 | 32. Hafta | Kayserispor | Skor: 3-3 | Gol Yediği Dakika: 90+4

2025-26 | 5. Hafta | Alanyaspor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+3

2025-26 | 23. Hafta | Kasımpaşa | Skor: 1-1 | Gol Yediği Dakika: 90+11

2025-26 | 30. Hafta | Ç. Rizespor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+8

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.