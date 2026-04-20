Fenerbahçe'nin kabusu; uzatma dakikaları

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden ummadık bir sonuçla ayrıldı.
Uzatmanın son dakikasında topu kalesinde gören sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan bıraktı ve ipleri yine Galatasaray'ın eline verdi. Fenerbahçe, bu durumu bu sezon ilk kez yaşamadı.
Sarı-kanarya, ligin 23'üncü haftasında Kasımpaşa'ya, 5'inci haftasında da Alanya'ya aynı şekilde puan verdi.
SON ÜÇ SEZONDA DA YAŞADI
Bu sezon sadece 90+'larda kritik puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, geride bıraktığımız üç sezonda da benzer senaryoları yaşadı.
2022-23'te İstanbulspor karşısında 90+6'da kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, 2023-24'te de Sivasspor'a uzatmalarda takıldı. 2024-25 sezonunda önce Göztepe'den 90+5'te gol yiyen ve 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluğa havlu attı. 4 sezonda tam 14 puan kaybı yaşadı.
7 MAÇIN 5'İ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, son 4 sezonda uzatmalarda puan kaybettiği 7 maçın 5'ini Kadıköy'de oynadı. Yıllar boyunca rakipler için korkulu rüya olan Şükrü Saracoğlu Stadı, son yıllarda çıkılması kolay bir stadyum haline geldi.
2022-23 | 29. Hafta | İstanbulspor | Skor: 3-3 | Gol Yediği Dakika: 90+6
2023-24 | 33. Hafta | Sivasspor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+4
2024-25 | 2. Hafta | Göztepe | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+5
2024-25 | 32. Hafta | Kayserispor | Skor: 3-3 | Gol Yediği Dakika: 90+4
2025-26 | 5. Hafta | Alanyaspor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+3
2025-26 | 23. Hafta | Kasımpaşa | Skor: 1-1 | Gol Yediği Dakika: 90+11
2025-26 | 30. Hafta | Ç. Rizespor | Skor: 2-2 | Gol Yediği Dakika: 90+8
