Davie Selke: 'Kafa vuruşları benim güçlü yanım'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir'e son dakikalarda beraberliği getiren golü atan Davie Selke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Gol için konuşan Alman futbolcu, "Bizim için çok zor bir maçtı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Trabzonspor zor bir rakip ama çok şans bulduk. Gol attığım için çok mutluyum. Ceza sahası içinde kafa vuruşları benim güçlü yanım diyebilirim. Kazımcan'dan da çok iyi bir orta geldi ve değerlendirdim." sözlerini sarf etti.

