Fenerbahçe Opet'ten Avrupa'da 3. kupa!

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı EuroLeague Women'da 3. kez şampiyon oldu.



Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.



2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.



Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.



Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.



