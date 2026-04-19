19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
0-2DA
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
0-011'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-012'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
1-0DA
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

19 Nisan 2026 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 22:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi.

VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Final serisinde durumu 3-2'ye getiren VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

VAKIFBANK'IN 15. ŞAMPİYONLUĞU

Vakıfbank, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.

FENERBAHÇE SON 2 FİNALİ KAYBETTİ

Son olarak 2023/24'te şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, son 2 sezonda finali Vakıfbank'a kaybetmiş oldu.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)

Setler: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19

Süre: 131 dakika (33, 39, 29, 30)



VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

GUIDETTI'NİN 9. ŞAMPİYONLUĞU

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Eczacıbaşı
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Emlak Bankası
1990-1991 Emlak Bankası
1991-1992 VakıfBank
1992-1993 Güneş Sigorta
1993-1994 Eczacıbaşı
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Emlak Bankası
1996-1997 VakıfBank
1997-1998 VakıfBank
1998-1999 Eczacıbaşı
1999-2000 Eczacıbaşı
2000-2001 Eczacıbaşı
2001-2002 Eczacıbaşı
2002-2003 Eczacıbaşı
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006 Eczacıbaşı
2006-2007 Eczacıbaşı
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 VakıfBank
2013-2014 VakıfBank
2014-2015 Fenerbahçe Grundig
2015-2016 VakıfBank
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 VakıfBank
2018-2019 VakıfBank
2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 VakıfBank
2021-2022 VakıfBank
2022-2023 Fenerbahçe Opet
2023-2024 Fenerbahçe Opet
2024-2025 VakıfBank
2025-2026 VakıfBank
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
