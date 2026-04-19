Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi.
VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Final serisinde durumu 3-2'ye getiren VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
VAKIFBANK'IN 15. ŞAMPİYONLUĞU
Vakıfbank, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.
FENERBAHÇE SON 2 FİNALİ KAYBETTİ
Son olarak 2023/24'te şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, son 2 sezonda finali Vakıfbank'a kaybetmiş oldu.
Salon: VakıfBank
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)
Setler: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19
Süre: 131 dakika (33, 39, 29, 30)
VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.
Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.
GUIDETTI'NİN 9. ŞAMPİYONLUĞU
VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.
Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.
ŞAMPİYONLAR
Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1984-1985
|Eczacıbaşı
|1985-1986
|Eczacıbaşı
|1986-1987
|Eczacıbaşı
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|1988-1989
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Emlak Bankası
|1990-1991
|Emlak Bankası
|1991-1992
|VakıfBank
|1992-1993
|Güneş Sigorta
|1993-1994
|Eczacıbaşı
|1994-1995
|Eczacıbaşı
|1995-1996
|Emlak Bankası
|1996-1997
|VakıfBank
|1997-1998
|VakıfBank
|1998-1999
|Eczacıbaşı
|1999-2000
|Eczacıbaşı
|2000-2001
|Eczacıbaşı
|2001-2002
|Eczacıbaşı
|2002-2003
|Eczacıbaşı
|2003-2004
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2004-2005
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2005-2006
|Eczacıbaşı
|2006-2007
|Eczacıbaşı
|2007-2008
|Eczacıbaşı Zentiva
|2008-2009
|Fenerbahçe Acıbadem
|2009-2010
|Fenerbahçe Acıbadem
|2010-2011
|Fenerbahçe Acıbadem
|2011-2012
|Eczacıbaşı VitrA
|2012-2013
|VakıfBank
|2013-2014
|VakıfBank
|2014-2015
|Fenerbahçe Grundig
|2015-2016
|VakıfBank
|2016-2017
|Fenerbahçe
|2017-2018
|VakıfBank
|2018-2019
|VakıfBank
|2019-2020
|Şampiyon ilan edilmedi
|2020-2021
|VakıfBank
|2021-2022
|VakıfBank
|2022-2023
|Fenerbahçe Opet
|2023-2024
|Fenerbahçe Opet
|2024-2025
|VakıfBank
|2025-2026
|VakıfBank