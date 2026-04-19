Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 VakıfBank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003 Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 VakıfBank 2018-2019 VakıfBank 2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi 2020-2021 VakıfBank 2021-2022 VakıfBank 2022-2023 Fenerbahçe Opet 2023-2024 Fenerbahçe Opet 2024-2025 VakıfBank 2025-2026 VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi.VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Final serisinde durumu 3-2'ye getiren VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.Vakıfbank, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.Son olarak 2023/24'te şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, son 2 sezonda finali Vakıfbank'a kaybetmiş oldu.VakıfBankErdal Akıncı, Ebru KayaDerya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)23-25, 29-27, 25-20, 25-19: 131 dakika (33, 39, 29, 30)VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.