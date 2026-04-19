19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-274'
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-271'
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
0-0DA
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
0-0DA
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
0-1DA
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
2-0DA
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
1-1DA
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
0-0DA
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
0-0DA
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
0-1DA
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
0-0DA
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
1-031'
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
0-2DA
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
2-1DA
19 Nisan
Everton-Liverpool
0-1DA
19 Nisan
N. Forest-Burnley
0-1DA
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1DA
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

İrfan Can kornerden attı, Kasımpaşa kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

19 Nisan 2026 16:28
İrfan Can kornerden attı, Kasımpaşa kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazandı.

İRFAN CAN KORNERDEN ATTI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can doğrudan kaleyi düşünerek topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı.

33 puanda kalan Alanyaspor ise 12. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşcak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...

 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
