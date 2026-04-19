İrfan Can kornerden attı, Kasımpaşa kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can doğrudan kaleyi düşünerek topu uzak köşeden ağlara gönderdi.Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı.33 puanda kalan Alanyaspor ise 12. sırada konumlandı.Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşcak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.