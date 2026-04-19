Esenler Erokspor tek golle 2'ncilik koltuğuna oturdu

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 73 puana yükselen Erokspor, ligin bitimine 2 hafta kala, Amed Sportif'in de Bandırmaspor'a mağlup olmasıyla birlikte 2. sıraya yükseldi.
54 puanda kalan Keçiörengücü ise 8. sırada konumlandı.
Ligin 37. haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer deplasmanına gidecek.
Keçiörengücü de Manisa FK'yi ağırlayacak.
