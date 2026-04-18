Üniversitelerde devam zorunluluğu kalktı mı?

Sabah uykusundan uyanıp derse gitmekte zorlanan ve devamsızlık sınırında dolaşan milyonlarca genç araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten amfilere gitme zorunluluğu tarihe mi karıştı?

Kısa, net ve bazılarının hevesini kursağında bırakacak o cevap: Hayır! An itibarıyla (18 Nisan 2026) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınmış ve Türkiye genelindeki üniversitelerde derslere devam zorunluluğunu tamamen kaldıran herhangi bir resmi karar KESİNLİKLE BULUNMAMAKTADIR.

Sosyal medyada dolaşan "artık derslere gitmek zorunlu değil" şeklindeki paylaşımların tamamı asılsız dedikodulardan veya belirli spesifik durumların yanlış yorumlanmasından ibarettir. Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde, yürürlükteki YÖK eğitim-öğretim yönetmelikleri doğrultusunda ana kural olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde (laboratuvar, atölye vb.) ise %80 devam zorunluluğu kesintisiz olarak uygulanmaya devam etmektedir.

Peki durduk yere bu dedikodular neden bu kadar alevlendi? Öğrencilerin kafasını karıştıran ve yanlış algı yaratan iki büyük gündem maddesi bulunuyor:

1. 2026 Öğrenci Affı Tartışmaları: Nisan ayı itibarıyla meclis gündeminde olan ve eski öğrencilerin üniversiteye dönüşünü kapsayan "Öğrenci Affı" düzenlemesindeki bazı esneklikler, mevcut öğrenciler tarafından yanlış anlaşıldı. Aftan yararlanıp geri dönecek öğrencilere sağlanacak olan "kaldığı yerden devam etme" gibi muafiyetler, kulaktan kulağa "herkes için devamsızlık kalktı" şeklinde yorumlandı.

2. YÖK'ün Yeni Staj ve 3 Yıl Modeli: YÖK Başkanı Erol Özvar'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu "20 günlük kısa staj modelinin kaldırılarak yerine uzun soluklu mesleki eğitim modelinin getirileceği" yönündeki devrim niteliğindeki yenilikler, bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak "devamsızlık kuralı da iptal edildi" şeklinde sunuldu.

Her üniversitenin kendi senatosu tarafından belirlenen ince yönetmelikleri (örneğin devamsızlıktan kalan veya dersten başarısız olan öğrencinin o dersi tekrar alırken devam şartı aranıp aranmayacağı gibi) farklılık gösterse de, ana katılım kuralı değişmemiştir. Sınıfı geçmek ve akademik başarıyı sürdürmek için derslere fiziki olarak katılım sağlamak zorunludur. Sosyal medyadaki asılsız iddialara veya tık tuzaklarına kanıp devamsızlık sınırınızı aşmamaya özen gösterin, yoksa final sınavlarına girme hakkınızı kaybedebilirsiniz!