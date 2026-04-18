Bein Sports 1 Canlı link: Gençlerbirliği Galatasaray bedava izle

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 29 mücadelede 67 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 66 golle Fenerbahçe ve 56 golle Trabzonspor takip ediyor. Kalesinde ise 22 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (26) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (28) takip etti.Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek. Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.

Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde puan avantajını artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak hem liderliğini sürdürmek hem de puan farkını açmak istiyor. Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasının ardından 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesinde avantajını büyüterek hem psikolojik üstünlük kurmayı hem de sezonun kalan kısa bölümünde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.



675 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR



Gençlerbirliği, ligde 675 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor. Ligde son 7 maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, son golünü 14 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a 45. dakikada Koita ile atmıştı. Gençlerbirliği, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 12'sinde gol atamadı.



VOLKAN DEMİREL'İN GALATASARAY KARNESİ



Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor. Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu. Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.



100. RANDEVU



Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.



SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI



İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.



BAŞKENT DEPLASMANINDA SORUN YAŞIYOR



Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.



GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.



GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde kötü günler geçiren ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği ise, küme düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor. Teknik direktörlüğe tekrar Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından 5 maçta sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, son 4 müsabakasını ise gol atamadan kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, haftaya lider giren Galatasaray karşısında ligdeki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.



MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita



Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang, Barış Alper







MİLLİ ARADAN KÖTÜ DÖNDÜ



Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.



OSIMHEN FORMA GİYECEK



Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.



EREN ELMALI KART SINIRINDA



Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı. "Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.



