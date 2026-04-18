18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu!

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.

18 Nisan 2026 12:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsadığını söyledi. Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti.

Vodina, Sarı-lacivertli kulübün borç ve yükümlülüğünün 26 milyar 202 milyon lira, öz kaynaklar birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.