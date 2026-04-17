17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
2-090'
17 Nisan
Lens-Toulouse
2-290'

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris!

calendar 17 Nisan 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'larında Zalgiris Kaunas ile eşleşti!  Fenerbahçe, seride ev sahibi avantajıyla mücadele edecek.
Normal sezondaki son maçında Paris'i yenen ve AS Monaco'nun da deplasmanda Hapoel'e yenilmesiyle beşinci sıraya fırlayan Litvanya ekibi, bu sezon oynanan iki maçta da temsilcimizi mağlup etmişti.

Serinin ilk iki maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Fenerbahçe'nin en sahipliğinde oynanacak. Zalgiris ise maçlarını Kaunas'ta, Zalgirio Arena'da oynuyor.

Eşleşmede üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak. Serinin maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
