17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Luis Henrique

Beşiktaş, kanat transferi için Inter'den Luis Henrique'yi gündeminde tutuyor. Siyah beyazlı yönetim şartların oluşması halinde Brezilyalı oyuncu için yeniden girişim yapılması planlanıyor.

17 Nisan 2026 14:19
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken kanat hattı için Inter forması giyen Luis Henrique'yi adaylar arasında tutmaya devam ediyor. 

Ertan Süzgün'ün haberine göre, devre arasında da siyah-beyazlıların gündemine gelen Brezilyalı oyuncu için şartların oluşması halinde yeniden girişim yapılması planlanıyor.

Yönetimin, uygun ortamın sağlanması durumunda İtalyan kulübüyle tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter forması ile 37 maça çıkan Henrique, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
