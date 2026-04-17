Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti: Luis Henrique

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken kanat hattı için Inter forması giyen Luis Henrique'yi adaylar arasında tutmaya devam ediyor.



Ertan Süzgün'ün haberine göre, devre arasında da siyah-beyazlıların gündemine gelen Brezilyalı oyuncu için şartların oluşması halinde yeniden girişim yapılması planlanıyor.



Yönetimin, uygun ortamın sağlanması durumunda İtalyan kulübüyle tekrar masaya oturacağı öğrenildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Inter forması ile 37 maça çıkan Henrique, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.







