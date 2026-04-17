17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Beşiktaş'a yeşil ışık: Edon Zhegrova!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol kanat transferinde rotasını Edon Zhegrova'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için resmi temaslara hazırlanırken, Kosovalı futbolcunun da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

calendar 17 Nisan 2026 10:46
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündem, sol kanat takviyesi. Süper Lig'de ara transfer döneminde de kanat transferi planlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde bu bölgeyi öncelikli hedef olarak belirledi.

Beşiktaş, sol kanat transferi için önceliğini netleştirdi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Edon Zhegrova'yı gündemine aldı. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu için Başkan Serdal Adalı'nın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber'in, Edon Zhegrova'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Başkan Serdal Adalı'nın transfer için tüm şartları zorlayacağı ve deneyimli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

ZHEGROVA'NIN KARİYERİ

Juventus formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Zhegrova, gol veya asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Lille, Basel, Genk, St. Truiden, Standard Liege, Prishtina ve Flamurtari formalarını giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.