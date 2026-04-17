Beşiktaş'a yeşil ışık: Edon Zhegrova!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündem, sol kanat takviyesi. Süper Lig'de ara transfer döneminde de kanat transferi planlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde bu bölgeyi öncelikli hedef olarak belirledi.



Beşiktaş, sol kanat transferi için önceliğini netleştirdi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Edon Zhegrova'yı gündemine aldı. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu için Başkan Serdal Adalı'nın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber'in, Edon Zhegrova'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Başkan Serdal Adalı'nın transfer için tüm şartları zorlayacağı ve deneyimli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.



ZHEGROVA'NIN KARİYERİ



Juventus formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Zhegrova, gol veya asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Lille, Basel, Genk, St. Truiden, Standard Liege, Prishtina ve Flamurtari formalarını giydi.







