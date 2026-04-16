16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
0-357'
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
0-055'
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması!

Udinese başkanı Franco Soldati, Nicola Zaniolo için Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti.

16 Nisan 2026 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Udinese cephesinde Nicolo Zaniolo transferinden memnuniyet sürüyor. Kulüp başkanı Franco Soldati, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, sezonun bitmesiyle birlikte transferi tamamlamak istediklerini söyledi.

Zaniolo'nun hem karakteri hem de futboluyla takıma profesyonelce adapte olduğunu belirten Soldati, "Onu çok olumlu değerlendiriyoruz. Udinese için ne ifade ettiyse bizim için de o kadar önemli. Bence Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro kiralama bedeliyle İtalya'ya giden Nicolo Zaniolo için Udinese'nin iki farklı transfer planı bulunuyor;

Ortaklık modeli: Udinese, Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservis ödeyecek ancak oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karın %50'si sarı-kırmızılı kulüpte kalacak.

Tam hak modeli: İtalyan ekibi 10 milyon Euro ödeyerek Zaniolo'nun tüm haklarını alacak ve Galatasaray ile bağını tamamen koparacak.

Udinese 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanırsa, Galatasaray kiralama bedeliyle birlikte toplamda 12.5 milyon Euro gelir elde edecek. Ancak Nicolo Zaniolo'nun Serie A'da değerini 30-40 milyon Euro seviyelerine çıkarması halinde, %50'lik satış payı seçeneği Galatasaray için uzun vadede çok daha yüksek bir kazanç fırsatı oluşturabilir.

PERFORMANSI
Udinese formasıyla bu sezon 30 maçta görev alan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
