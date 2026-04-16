Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupanın peşinde

Yıl Takım Kupa 2026



ÇBK Mersin



FIBA Avrupa Kupası



2024



Fenerbahçe



FIBA Süper Kupa



2024



Fenerbahçe



FIBA Avrupa Ligi



2023



Fenerbahçe



FIBA Süper Kupa



2023



Fenerbahçe



FIBA Avrupa Ligi



2018



Galatasaray



FIBA Avrupa Kupası



2017



Yakın Doğu Üniversitesi



FIBA Avrupa Kupası



2014



Galatasaray



FIBA Avrupa Ligi



2009



Galatasaray



FIBA Avrupa Kupası





Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupayı hedefliyor.FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.Türk kadın basketbolunda en fazla Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.Türk kadın basketboluna son Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.Mersin ekibi, 2025-2026 sezonu FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle karşı karşıya geldi.Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan temsilcisine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa ulaştı.Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı ünvanının sahibi oldu.Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki "bir numaralı" takımının belli olacağı FIBA Avrupa Ligi 6'lı finalinde mücadele edecek.İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen turnuvada yarın parkeye çıkacak Türk temsilcileri, organizasyona yarı finalden dahil olacak.Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle: