16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupanın peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyon olması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak

16 Nisan 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupanın peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupayı hedefliyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.

Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.

İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.

FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.

En fazla kupayı Fenerbahçe getirdi

Türk kadın basketbolunda en fazla Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.

Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.

Son kupa ÇBK Mersin'den

Türk kadın basketboluna son Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.

Mersin ekibi, 2025-2026 sezonu FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle karşı karşıya geldi.

Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan temsilcisine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı ünvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, 10. kupa için parkede

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki "bir numaralı" takımının belli olacağı FIBA Avrupa Ligi 6'lı finalinde mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen turnuvada yarın parkeye çıkacak Türk temsilcileri, organizasyona yarı finalden dahil olacak.

Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Türkiye, Avrupa'da 10. kupasını kazanacak.

Türk kadın basketbolunun kupaları

Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

Yıl Takım Kupa
2026

 ÇBK Mersin

 FIBA Avrupa Kupası
2024

 Fenerbahçe

 FIBA Süper Kupa
2024

 Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2023

 Fenerbahçe

 FIBA Süper Kupa
2023

 Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2018

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Kupası
2017

 Yakın Doğu Üniversitesi

 FIBA Avrupa Kupası
2014

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Ligi
2009

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Kupası
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.