Kawhi'dan Clippers geleceği ve Aspiration soruşturması hakkında açıklama

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, Warriors karşısında alınan Play-In yenilgisinin ardından geleceğiyle ilgili kararını daha sonra vereceğini belirtti.



Ayrıca Aspiration soruşturmasıyla ilgili olarak bu konuya odaklanmadığını ve sürecin temiz şekilde sonuçlanacağına inandığını ifade etti.



Clippers, Çarşamba gecesi sahasında Warriors'a 126-121 mağlup olarak 2026 NBA Playoffları yarışına veda etti.



Bu yenilgi, Leonard'ın takım formasıyla son maçı olmuş olabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



Law Murray'nin The Athletic'te yer alan haberine göre, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından Clippers kadrosunda yalnızca Darius Garland ve başantrenör Ty Lue'nun kalması bekleniyor.



Maç sonrası basın toplantısında Leonard'a takımda kalmak isteyip istemediği sorulduğunda, yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:



"Bu mağlubiyetin ardından biraz daha üzülmeme izin verin. Zamanı geldiğinde konuşuruz."



Şubat ayındaki takas döneminden önce de Leonard ile Clippers arasında olası bir ayrılık ihtimali konuşuluyordu. Bu spekülasyonlar, NBA kamuoyunun yanı sıra taraftar platformlarında ve hatta bahis trendlerinde bile kendine yer bulmuştu.



Şu anda Leonard'ın takımda kalma ihtimali "her zamankinden daha belirsiz" olarak değerlendiriliyor.



Sezon içerisinde Clippers'ın James Harden ve Ivica Zubac ile yollarını ayırmasının ardından Leonard'a birçok takımın ciddi ilgi gösterdiği, ancak organizasyonun oyuncuyu kadroda tutmayı tercih ettiği belirtilmişti. Bu takımlar arasında Warriors'ın da öne çıktığı ifade ediliyor.



Öte yandan Aspiration soruşturması da gündemdeki yerini koruyor. Ramona Shelburne, Leonard'a bu soruşturmayı en son ne zaman düşündüğünü ve konunun kendisi için önemini sordu.



Leonard ise şu ifadeleri kullandı:

"Bana sorulan sorular dışında çok fazla düşünmedim. Bunu NBA'e sormanız gerekiyor, bana değil. Soruşturmayı yürüten ben değilim. Açıkçası bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden stres yapmıyorum."



