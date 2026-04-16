16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Kawhi'dan Clippers geleceği ve Aspiration soruşturması hakkında açıklama

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, Warriors karşısında alınan Play-In yenilgisinin ardından geleceğiyle ilgili kararını daha sonra vereceğini belirtti.

16 Nisan 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ayrıca Aspiration soruşturmasıyla ilgili olarak bu konuya odaklanmadığını ve sürecin temiz şekilde sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Clippers, Çarşamba gecesi sahasında Warriors'a 126-121 mağlup olarak 2026 NBA Playoffları yarışına veda etti.

Bu yenilgi, Leonard'ın takım formasıyla son maçı olmuş olabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Law Murray'nin The Athletic'te yer alan haberine göre, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından Clippers kadrosunda yalnızca Darius Garland ve başantrenör Ty Lue'nun kalması bekleniyor.

Maç sonrası basın toplantısında Leonard'a takımda kalmak isteyip istemediği sorulduğunda, yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:

"Bu mağlubiyetin ardından biraz daha üzülmeme izin verin. Zamanı geldiğinde konuşuruz."

Şubat ayındaki takas döneminden önce de Leonard ile Clippers arasında olası bir ayrılık ihtimali konuşuluyordu. Bu spekülasyonlar, NBA kamuoyunun yanı sıra taraftar platformlarında ve hatta bahis trendlerinde bile kendine yer bulmuştu.

Şu anda Leonard'ın takımda kalma ihtimali "her zamankinden daha belirsiz" olarak değerlendiriliyor.

Sezon içerisinde Clippers'ın James Harden ve Ivica Zubac ile yollarını ayırmasının ardından Leonard'a birçok takımın ciddi ilgi gösterdiği, ancak organizasyonun oyuncuyu kadroda tutmayı tercih ettiği belirtilmişti. Bu takımlar arasında Warriors'ın da öne çıktığı ifade ediliyor.

Öte yandan Aspiration soruşturması da gündemdeki yerini koruyor. Ramona Shelburne, Leonard'a bu soruşturmayı en son ne zaman düşündüğünü ve konunun kendisi için önemini sordu.

Leonard ise şu ifadeleri kullandı:
"Bana sorulan sorular dışında çok fazla düşünmedim. Bunu NBA'e sormanız gerekiyor, bana değil. Soruşturmayı yürüten ben değilim. Açıkçası bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden stres yapmıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
