Milan Skriniar, Fenerbahçe için her şeyi göze aldı

Galatasaray derbisinin bir anlam kazanması için Fenerbahçe'nin Çaykur Rize'yi yenmesi şart. Ama Kanarya'da kaptan endişesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği olan Milan Skriniar, Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı. Sağ kasığında kısmi yırtık olduğu belirtilen deneyimli stoper, Beşiktaş maçıyla sahalara dönmüştü.
Siyah-beyazlılarla oynanan karşılaşmada sakatlığı tam geçmemesine rağmen 90 dakika sahada kalan Skriniar, sakatlığının ağırlaşması şüphesiyle Kayserispor karşılaşmasında ise 45 dakika sahada kaldı.
Sözcü'de yer alan habere göre Skriniar devam eden ağrılarına rağmen Çaykur Rizespor maçında da forma giymek istiyor. Ancak Slovak stoperin oynaması durumunda her an sakatlığının tam yırtığa dönüşme ve kronikleşme ihtimalinin olduğu, hatta sezonu kapatma riskinin bulunduğu aktarıldı.
Sakatlığın kronikleşme ihtimalinin olması ve bunun kariyerine etki edebilecek sonuçlarının bulunmasına rağmen Skriniar, son 5 haftada takımı yalnız bırakmak istemiyor. Oosterwolde'nin de cezalı olması nedeniyle Tedesco'nun Çaykur Rizespor maçında galibiyet skorunu alana kadar Skriniar'ı sahada tutacağı belirtildi.
