16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Milan Skriniar, Fenerbahçe için her şeyi göze aldı

Fenerbahçe'de tüm odak Çaykur Rizespor maçında. Galatasaray karşılaşması öncesi şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

16 Nisan 2026 13:54
Milan Skriniar, Fenerbahçe için her şeyi göze aldı
Galatasaray derbisinin bir anlam kazanması için Fenerbahçe'nin Çaykur Rize'yi yenmesi şart. Ama Kanarya'da kaptan endişesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği olan Milan Skriniar, Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı. Sağ kasığında kısmi yırtık olduğu belirtilen deneyimli stoper, Beşiktaş maçıyla sahalara dönmüştü.

Siyah-beyazlılarla oynanan karşılaşmada sakatlığı tam geçmemesine rağmen 90 dakika sahada kalan Skriniar, sakatlığının ağırlaşması şüphesiyle Kayserispor karşılaşmasında ise 45 dakika sahada kaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Skriniar devam eden ağrılarına rağmen Çaykur Rizespor maçında da forma giymek istiyor. Ancak Slovak stoperin oynaması durumunda her an sakatlığının tam yırtığa dönüşme ve kronikleşme ihtimalinin olduğu, hatta sezonu kapatma riskinin bulunduğu aktarıldı.

Sakatlığın kronikleşme ihtimalinin olması ve bunun kariyerine etki edebilecek sonuçlarının bulunmasına rağmen Skriniar, son 5 haftada takımı yalnız bırakmak istemiyor. Oosterwolde'nin de cezalı olması nedeniyle Tedesco'nun Çaykur Rizespor maçında galibiyet skorunu alana kadar Skriniar'ı sahada tutacağı belirtildi.

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
