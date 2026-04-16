16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

"Baba Hakkı" kabri başında anıldı

Beşiktaş efsanesi "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

16 Nisan 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takımı kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İkinci başkan Hakan Daltaban, törende yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ağabeylik, babalık kavramları insanlara çok kolay verilmez. Hakkı Yeten, Beşiktaş camiasının çok önemli nüvelerinden, çok önemli değerlerinden, en saygın karakterlerinden biri. Bizim de hayatımız boyunca bir Beşiktaşlılık duruşu adı altında tanımladığımız ve yeni gelecek jenerasyona da vermeye çalıştığımız bir değerler silsilesi var. Hakkı Yeten bunun en önemli nüvelerinden biri. Kendisini bugün bir kere daha mezarı başında andık. Artık gittikçe yozlaşan, kirlenmiş dünyada bu tarz değerleri ön plana çıkarıp, adaletin de etiğin de ne kadar önemli olduğunu vermemiz lazım. Hakkı Yeten'in ismini yaşatmak adına önemli çalışmalarımız da var. Genel sekreterimiz Uğur Fora'nın liderliğinde çok önemli bir çalışma başladı. Bu ay ilkini gerçekleştireceğimiz spor sempozyumu geleneksel hale gelecek. İlkini bu ay sonunda stadımızda yapacağız. Diğer kulüplerin, spor bakanlığımızın, kendi camiamızın içindeki hukukçu kimliği olan dostlarımızın da katılımıyla hep birlikte olacağız. Hakkı Yeten'in farklı yönlerini de sergileyebileceğimiz ve adını da unutmayacağımız bir başlangıç olacak."

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
